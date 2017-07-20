Одна из двух легковых машин, столкнувшихся сегодня на автодороге «Курск – Золотухино», была переполнена. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Курской области, в ней ехало не менее пятерых детей.

В результате аварии, которая произошла в среду вечером возле поселка Щетинка, погибло пять человек, четверо из которых — дети, пострадало 8 человек.

По данным ГУ МВД по Курской области, авария произошла 19 июля 2017 года возле поселка Щетинка Курского района.

На месте аварии работает следственная группа регионального СУ СК РФ, решается вопрос о проведении проверки. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».