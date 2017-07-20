«Прорицательница» из Каталонии утверждает, что она дочь Дали
По решению суда тело Сальвадора Дали будет эксгумировано. Как информирует агентство «РИА Новости», со сылкой на мэрию города Фигерас.
Суд удовлетворил иск «прорицательницы», Пилар Абель Мартинес. Она утверждает, что великий художник-сюрреалист – ее кровный отец.
По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от матери официального отца.
В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства. В июне 2017 года суд, наконец, встал на сторону «ясновидящей».
Если ДНК «прорицательницы» и Дали совпадут, то Абель будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства.