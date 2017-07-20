По решению суда тело Сальвадора Дали будет эксгумировано. Как информирует агентство «РИА Новости», со сылкой на мэрию города Фигерас.

Суд удовлетворил иск «прорицательницы», Пилар Абель Мартинес. Она утверждает, что великий художник-сюрреалист – ее кровный отец.

По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от матери официального отца.

В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства. В июне 2017 года суд, наконец, встал на сторону «ясновидящей».

Если ДНК «прорицательницы» и Дали совпадут, то Абель будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства.