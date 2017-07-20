После Brexit Великобритания может отправить обратно в страны ЕС радиоактивные отходы, направленные ранее в Соединенное Королевство для переработки и хранения. Об этом сообщают английские СМИ со ссылкой на содержание одного из официальных документов.

В нем было зафиксировано право «возвращать радиоактивные отходы в страну происхождения». Кроме того, там говорится об ответственности стран ЕС за некоторые «особые расщепляющиеся материалы».

Они являются наиболее опасными и наиболее жестко регулируемыми типами ядерных веществ. В этот список входит плутоний из импортированного отработавшего топлива.