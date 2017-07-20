Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Польши из-за судебной реформы. В ответ республика пригрозила, что может обратиться в Суд ЕС

Как заявил в интервью СМИ замглавы польского внешнеполитического ведомства Конрад Шиманьский, если ЕК представит свои рекомендации, то польское правительство примет их на рассмотрение.

«Если дойдет до запуска иных процедур, мы будем защищать свою правоту в том числе в Суде Европейского союза», — заявил он. Напомним, коллегия еврокомиссаров сделала вывод, что если в рамках реформы в Польше будут приняты три закона, судебная власть в стране окажется под контролем политической.

Если Европейская комиссия запустит процедуру в рамках статьи 7 договора о ЕС, Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС.