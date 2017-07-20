Первый заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн в среду выступил с критикой в адрес бывшего директора ФБР Джеймса Коми за публикацию сведений об одной из его встреч с президентом Дональдом Трампом.

«Мы в министерстве юстиции очень серьезно относимся к конфиденциальности. И когда мы пишем докладные записки по текущим вопросам, у нас есть обязательства сохранять их конфиденциальность», - заявил Розенстайн в интервью телекомпании Fox News.

Замгенпрокурора отметил, что поддержал кандидатуру Роберта Мюллера на пост спецпрокурора по расследованию якобы вмешательства России во внутриполитические дела США, несмотря на то, что Мюллер имел тесные отношения с Коми.

Коми был уволен по приказу президента Трампа 9 мая этого года. Позднее он выступил на слушаньях в конгрессе США, в ходе которых рассказал, что после одной из встреч с президентом попросил своего друга передать ее содержание в СМИ.