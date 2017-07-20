Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о том, что к ее знакомым, живущим в США, приходят сотрудники ФБР «поговорить про Россию». Об этом дипломат написала в своем Facebook.

«Все в тихом шоке. Просто так это не закончится — думаю, готовится сильнейшая политическая буря», — уверена Захарова.

В комментариях к посту она добавила, что сотрудники бюро расследований «встречают в аэропортах, беседуют», подчеркнув, что такая практика в США была и раньше, но не в таких масштабах.

«Сама не верила. Но двое знакомых за неделю — это уже перебор. До этого было 1–2 истории в месяц», — поделилась с подписчиками представитель дипведомства.