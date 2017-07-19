Понятие «семейный союз» может расширить трактовку брака. В этом уверена зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Как считает Пушкина, «речь идет о расширительной трактовке брака». "То есть, сожительство, при наличии совместного имущества, факт совместного проживания, и самоопределение пары в данном случае, по мнению депутата, играет роль.

Данную идею, по ее мнению, можно трактовать позитивно, так как она защищает женщин и детей, рождённых вне юридически зарегистрированного брака.

«Защитникам традиционных ценностей опасаться в этом случае нечего», — уверена парламентарий.