Всемирная организация здравоохранения опубликовала новый доклад, в котором привела данные о результативности работы по борьбе с курением. По оценке ВОЗ доля курильщиков в период с 2007 по 2015 годы сократилась на 2,8%.

«По оценкам ВОЗ, достигнут заметный прогресс в сокращении доли курящих. Среди людей старше 15 лет она уменьшилась в глобальном масштабе с 23,5% до 20,7% с 2007 по 2015 год», — говорится в докладе организации.

ВОЗ подчеркнула, что на сегодняшний день в мире более 4,5 млрд человек охвачены различными антитабачными мерами, как, например, запрет на рекламу табака.

Согласно приведенным в докладе статистическим данным, Россия и Сербия делят третье и четвертое места в Европе по доле курящих в структуре взрослого населения — 33%. На первом месте — Черногория (38%), на втором — Греция (35%). Мировым лидером в этом отношении является тихоокеанское государство Кирибати, где курят 40% взрослых жителей.