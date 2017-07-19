Футбольный клуб «Зенит» кардинально изменится к пятому туру РФПЛ, заявил бывший тренер и селекционер команды Алексей Стрепетов.

По его словам, команда уже сильно меняется в плане игры. В команде пока не было обилия новичков, однако уже заметны новые игровые идеи, сказал специалист. По его словам, в пару полузащитнику Леандро Паредесу нужен сильный разрушитель наподобие Хави Гарсии.

«Думаю, уже к пятому туру мы увидим «Зенит» таким, каким его хочет нам представить новый тренер. Потенциал у команды большой, это бесспорно. Стоит ждать двоих новичков — в группу атаки и в центр обороны, где пока не хватает конкуренции», — сказал Стрепетов Федеральному агентству новостей.

Специалист выразил уверенность, что под руководством Роберто Манчини Александр Кокорин и Олег Шатов «сделают шаг вперед» и станут ключевыми игроками в клубе и сборной России.