Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала официальную демографическую статистику, согласно которой естественная убыль населения выросла за первые пять месяцев 2017 года почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В период с января по май текущего года в России скончались 791 тыс. человек, при этом появились на свет 679,2 тыс. детей. Таким образом, естественная убыль населения составила 111,8 тыс. человек, тогда как в 2016 году этот показатель был равен всего лишь 41,6 тыс. человек.

Как сообщает «Газета.ру», миграционный прирост на 72,2% компенсировал численные потери населения.

Всего, по данным Росстата на 1 июня 2017 года, в России проживает 146,8 млн человек.