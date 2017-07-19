Турция заподозрила немецкие компании в связях с террористами
Турция передала немецким органам безопасности список из 68 имен людей и наименований организаций, которые могут быть связаны с террористами.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в списке оказались автоконцерн Daimler и химическое предприятие BASF.
Турция полагает, что эти компании поддерживают проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшейся попытки государственного переворота.