Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения ряда СМИ, которые написали о якобы прошедшей на полях саммита G20 «тайной» встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, вызывают удивление и непонимание.

«Употребление такого термина, как «тайная» или «секретная» встреча, вызывает абсолютное удивление и непонимание. Была официально согласованная по дипломатическим каналам двусторонняя встреча, и затем на полях визита они неоднократно обменивались мнениями и фразами. Не было никаких тайных и секретных встреч. Утверждать об этом абсолютно абсурдно», — подчеркнул Песков.

Аналогичную позицию во вторник вечером высказал сам Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter, назвав подобные сообщения — «фейковыми новостями», а саму мысль о подобной встрече «жутью».