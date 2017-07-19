Житель Омска не смог устроиться на работу в магазин спортивного питания, так как руководство торгового учреждения заявило о схожести кандидата с представителем сексуальных меньшинств, мужчина подал на магазин в суд.

«Заявление подано в Первомайский районный суд города Омска… Чего я хочу добиться своим иском? Наказать ответчика за незнание и несоблюдение ст. 37 Конституции (о праве каждого на труд) и Трудового кодекса», — приводит заявление мужчины «Газета.ру».

По его словам, ему было отказано в приеме на работу продавцом-консультантом, он попросил выдать ему отказ в письменной форме. Начальник отдела кадров магазина направил мужчине письмо, в котором говорилось, что он не может быть принят на работу из-за закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Согласно тексту письма, у кандидата были женственные манеры речи и жесты, а также внешний вид, соответствующий представителю нетрадиционной сексуальной ориентации, в частности, вызывающая одежда. Магазин считает, что мужчина своим поведением и внешним видом пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

Мужчина заявил, что надеется на торжество справедливости, удовлетворение судом его требований и выплаты ему компенсации за моральный вред и покрытие судебных издержек.