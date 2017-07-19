На состоявшемся сегодня заседании Государственной думы в первом чтении рассматривался законопроект о запрете на «осуществление деятельности по организации анонимного оставления детей» (штрафы за установку беби-боксов), внесенный около года назад зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Еленой Мизулиной.

По итогам голосования инициатива сенатора была отклонена. Впрочем, это решение депутатов ГД было предсказуемым: ранее думский комитет по делам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект, но главное — отрицательную оценку предложению Мизулиной дало правительство, сочтя его чрезмерно жестким.

В частности, слишком высокими кабмину показались прописанные в законопроекте наказания за установку беби-боксов — от 1 до 5 млн рублей или приостановка деятельности юрлица на срок до 90 суток. Эти административные взыскания Мизулина предложила накладывать не только за непосредственное «создание условий для анонимного оставления детей после их рождения», но и за «иные формы содействия» работе беби-боксов — например, их рекламу или финансирование установки.

Свою радикальную инициативу сенатор аргументировала необходимостью при решении проблемы подкидышей сместить акценты с «создания комфортных условий для отказа от ребенка» на «усиление поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».