Гражданин России Марк Вартанян, признавший в США вину в компьютерном мошенничестве, приговорен к пяти годам тюремного заключения, сообщает AP.

Отмечается, что Вартаняну зачтется время, уже проведенное им в тюрьме. Он был задержан в Норвегии в октябре 2014 года и позже экстрадирован в США.

Изначально Вартаняну грозило более 10 лет тюрьмы, однако после чистосердечного признания прокуратура согласилась требовать для него не более пяти лет заключения.

Вартаняну инкриминировали разработку и распространение вредоносной программы Citadel, предназначенной для хищения реквизитов учетных записей финансовых счетов.

Ущерб от этих действий составил более $500 млн.