СК России по Тамбовской области начал проверку по факту полученных 60-летним пенсионером ожогов внутренних органов после того, как он выпил воду, купленную в магазине.

Мужчину срочно госпитализировали в больницу. Врачи определили у него ожоги органов прижигающей жидкостью. Состояние пенсионера оценивается как стабильное.

«По предварительным данным, 18 июля 60-летний пенсионер по дороге на дачу на автобусной остановке в торговом павильоне купил питьевую воду в пластиковой бутылке объемом 0,33 литра. Приехав на дачу, мужчина перелил воду в бокал и выпил, после чего сразу почувствовал себя плохо», — сообщает СУ СК по Тамбовской области.

Родственники потерпевшего обратились с заявлением в полицию. После этого правоохранительные органы изъяли всю воду этой марки в павильоне, где она была куплена пенсионером, а также на базе, с которой была осуществлена поставка. Бутылку, из которой пил мужчина, направили на химическо-токсикологическую экспертизу.

По версии следствия, мужчина либо употребил жидкость, не соответствующую требованиям, либо ошибочно употребил непищевую жидкость.