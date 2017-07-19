Генпрокуратура РФ ждет от Банка России ответа на свой протест относительно банка «Югра» 21 июля, предлагается приостановить работу временной администрации в этом банке, говорится в письме ГП в ЦБ.

В направленном в Банк России письме Генпрокуратура также предложила приостановить выплаты АСВ вкладчикам банка «Югра», отменить приказы регулятора о введении временной администрации в кредитной организации, приостановить до 21 июля работу этой администрации. 21 июля установлено в качестве срока, в который ЦБ должен проинформировать ГП о рассмотрении протеста.

В ЦБ уже подтвердили получение протеста Генпрокуратуры.

«Мы подтверждаем получение протестов. В соответствии с установленным порядком Банк России рассмотрит данные протесты и подготовит позицию в сроки, определенные протестами», — сообщила в этой связи пресс-служба регулятора.

Между тем близкий к ситуации с банком «Югра» источник заявил, что банк должен приостановить выплаты вкладчикам на основании того, что Генпрокуратура подала протест. По его словам, ЦБ РФ может обжаловать протест Генпрокуратуры в суде в десятидневный срок.

Напомним, Генеральная прокуратура России в среду опротестовала решения ЦБ о введении временной администрации в банке «Югра, а также о моратории на выплаты кредиторам банка. В ГП считают, что ЦБ сделал «безосновательные» приказы, так как банк не нарушал нормативов.