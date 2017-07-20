В Хорватии бушуют лесные пожары
Лесной пожар у деревни Мравинце, расположенной недалеко от Сплита — второго по величине города в Хорватии
Многие жители Хорватии покидают свои дома, надеясь укрыться от пожаров в Черногории
Причиной возгораний стала установившаяся на Адриатическом побережье сухая и жаркая погода
Власти Сплита обещают, что пожары возьмут под контроль уже в ближайшее время
Распространение огня усугубилось из-за сильного ветра
Пожарный борется с пламенем в деревне Мравинце недалеко от Сплита
К тушению пожаров были привлечены правоохранительные органы и авиация
В большинстве случаев благодаря действиям пилотов и сотрудников пожарной охраны огонь удалось остановить на подступах к населенным пунктам
Машина, сгоревшая в одном из лесных пожаров
На данный момент, по информации властей, пострадавших среди туристов нет