Два приказа Банка России по деятельности ПАО «Югра» — о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов и о передаче функций временной администрации кредитной организации Агентству по страхованию вкладов (АСВ) — опротестованы Генеральной прокуратурой РФ.

На сайте следственного ведомства сообщается, что эти приказы были признаны «безосновательными», поскольку ЦБ РФ «не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов».

Соответственно, в Генпрокуратуре сочли введение временной администрации необоснованным, а сам банк «Югра» назвали «финансово-устойчивой кредитной организацией» с «необходимым запасом ликвидности» и «достаточным количеством средств для осуществления деятельности».

Свое решение опротестовать указы Центробанка Генпрокуратура мотивировала экономией бюджетных средств: по оценкам прокурорских работников, страховые выплаты в связи с введением временной администрации обойдутся федеральному бюджету в лучшем случае в 170 млрд рублей.

Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, стратегия действий ЦБ РФ по «Югре» спровоцирует ряд негативных тенденций в отечественном банковском секторе — «снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране».