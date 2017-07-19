Координатор госдепартамента США по борьбе с терроризмом Джастин Сиберелл поделился с журналистами официальной мировой статистикой по количеству террористических актов и их жертв.

Оказывается, в течение прошлого года их число в мире сократилось по сравнению с 2015 годом, при этом наметилась положительная тенденция к снижению количества терактов в Сирии. Однако в Ираке, где также орудуют боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», терактов, наоборот, стало больше.

«Общее число террористических атак в 2016 году снизилось на 9%, а общее число смертей в результате этих атак — на 13% по сравнению с 2015 годом», — уточнил Сиберелл в ходе брифинга.

По его словам, в целом снижение мировой статистики по терактам обеспечили отдельные страны, которые в 2015 году регулярно страдали от атак террористов, — уже упомянутая Сирия, Йемен, Пакистан, Афганистан и Нигерия. Противоположную тенденцию продемонстрировали Ирак, Сомали и Турция.

Ответственность за наибольшее количество террористических атак в прошлом году взяло на себя «Исламское государство» (для сравнения — в 2015 году это была группировка «Талибан», запрещенная в РФ как террористическая).