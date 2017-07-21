Китайская компания Cainiao (структура холдинга Alibaba Group, управляющая онлайн-магазином AliMall) получит статус уполномоченного оператора по администрированию ввозной пошлины в целях определения плательщика. Фирма подсчитает суммарную стоимость товаров, приобретаемых ежемесячно каждым ее российским клиентом. Об этом эксперименте сообщил замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев на совещании в ФАС.

Участники совещания в ФАС (его протокол есть в распоряжении «Известий») обсуждали вопрос, как обеспечить равные условия деятельности в России для отечественных и иностранных интернет-торговцев. Сейчас российские магазины находятся в невыгодном положении — в отличие от зарубежных коллег, они должны платить 18% НДС после каждой покупки.

На совещании было объявлено, что Alibaba Group планирует отказаться от нерегистрируемой доставки товаров в нашу страну. «Почта России» совместно с Cainiao внедрила новый сервис SRM (Simplified Registred Mail — простой регистрируемой пакет). Этот способ доставки будет отличаться большей надежностью — получатель получит возможность отслеживать отправку заказа и его местонахождение.

Один из участников совещания в ФАС заявил «Известиям», что Cainiao будет подсчитывать для «Почты» стоимость покупок российских граждан на всех сайтах холдинга Alibaba Group. В будущем система может охватить и другие иностранные магазины, сообщил источник.

В Cainiao оказались от комментариев.

Сейчас каждый россиянин может беспошлинно приобретать товары в иностранных онлайн-магазинах на сумму до €1 тыс. в месяц. В следующем году этот лимит снизится до €500, а в 2019 году — до 200. Появится необходимость тщательно администрировать ввозимые в Россию товары, заказанные физлицами для частного пользования.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов рассказал «Известиям», что сегодня таможня чаще всего отслеживает лишь товары, стоимость которых превышает $200. Остальные оформляют по упрощенной схеме.

— Мы принимали участие в рабочих группах по обсуждению этого вопроса. «Почта России» является нашим давним партнером во многих инициативах, — заявил региональный директор Cianiao в России и странах СНГ Алекс Васильев. — Но пока проект находится на самой начальной стадии обсуждения и деталей по возможному участию в нем Cainiao нет. При этом внедрение трекинга для всех посылок поможет «Почте России» улучшить ситуацию с сервисной составляющей.

По словам исполнительного директора Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, в ФТС утверждают, что отслеживают суммарную стоимость посылок для каждого россиянина ежемесячно. Однако около 50% трафика сегодня составляют нерегистрируемые отправления. При этом на посылке не указана ее цена — только адрес доставки и фамилия получателя.

По данным НАДТ, общий оборот трансграничной интернет-торговли (импорт) в России в 2016 году составил $3 млрд (235 млн отправлений).

В ФАС сообщили, что рабочая группа продолжает работу и механизм администрирования пошлины еще не определен. Сергей Малышев отказался комментировать «Известиям» итоги совещания в ФАС. В пресс-службе «Почты России» и ФТС не смогли предоставить оперативный комментарий.