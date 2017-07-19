Театры в четырех городах Ростовской области получат новое оборудование. Почти 20 млн рублей потребуется на его закупку.

Оборудование планируется привезти до октября 2017 года. Реконструкции подлежат театры в Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске и Таганроге, сообщает RostovGazeta.

Также 278 млн рублей регион планирует потратить на ремонт 30 сельских домов. В данный момент для этих работ заключаются договоры со стройкомпаниями. Еще 26 млн рублей потратят на комплектование библиотечных книжных фондов.