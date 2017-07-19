Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, сообщила, что контактная группа призвала воздержаться от конфронтационных заявлений, противоречащих Минским соглашениям.

«Заявления о так называемой Малороссии не отвечают основам минского процесса и не способствуют урегулированию ситуации в Донбассе», — написала Олифер в Facebook.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство — Малороссию как правопреемницу Украины.