Двух взрослых и трех детей, которые почувствовали себя плохо, эвакуировали на вертолете спасатели Сочи с горной стоянки в среду. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Туристы сообщили в Южный регионально-поисковый спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС о том, что им необходима эвакуация, в среду в 10:55. Обратившиеся за помощью сообщили, что накануне вечером во время стоянки в районе слияния рек Чистая и Малая Лаба двум детям стало плохо. Десятилетний мальчик почувствовал тошноту и головокружение, а у девятилетней девочки открылось кровотечение из носа. Состояние детей не улучшилось к утру, поэтому туристы вызвали спасателей.

На место происшествия вылетел вертолет МЧС, который забрал всех пятерых туристов, оказавшихся жителями Сочи. После эвакуации с горной стоянки никому из них медицинская помощь не понадобилась, пишут «Дни.Ру».