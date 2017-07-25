Председатель бюро высшего совета «Единой России» Борис Грызлов обратился к членам бюро высшего совета ЕР с просьбой оказать поддержку однопартийцам на выборах 2017 года. Речь идет о выборах губернаторов, а также депутатов муниципального и регионального уровня. Ожидается, что члены бюро должны будут впервые отправиться в регионы для оказания медийной и политической поддержки однопартийцам. Об этом «Известиям» сообщил источник в партии, информацию также подтвердили члены бюро. Эксперты связывают это решение со стремлением председателя бюро Бориса Грызлова включиться в предвыборную повестку «Единой России».

Визиты членов бюро в регионы состоятся с августа по сентябрь — во время избирательной кампании и парламентских каникул.

— Ряд субъектов федерации, где пройдет голосование, возглавляют члены высшего совета партии. Другие члены высшего совета также в стороне оставаться не будут. Полагаю, что и те коллеги, кто непосредственно не связан с организацией и участием в предстоящих выборах, окажут активную поддержку нашим кандидатам в качестве знаковых лидеров общественного мнения, — заявил Борис Грызлов на заседании бюро ВС ЕР 17 июля.

По сообщениям источника, близкого к руководству партии, сам Борис Грызлов намерен посетить Пермский край: от партии там баллотируется бывший московский чиновник Максим Решетников, который по решению президента занял пост врио губернатора Пермского края в начале этого года.

При этом в партии отмечают, что предвыборные турне для поддержки однопартийцев — обычная практика.

— И председатель партии, и секретарь генерального совета, и другие ключевые фигуры партии традиционно совершают предвыборные поездки. Это обычная, стандартная практика. Она и реализуется в текущем году. Каких-то дополнительных импульсов и «упаковки» тут не требуется, — уверен собеседник «Известий», близкий к руководству «Единой России».

О готовности посетить предвыборные регионы «Известиям» заявил член бюро ВС ЕР Артур Чилингаров.

— Да, действительно, такое обращение на заседании бюро было. Я намерен посетить Калининградскую область и поддержать кандидата в губернаторы от «Единой России» Антона Алиханова, — рассказал он.

На заседании бюро, где зачитывалось обращение Грызлова, также присутствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По сообщениям собеседников «Известий», поддержать единороссов может и она, однако пока пресс-служба СФ эту информацию не комментирует.

По словам другого источника «Известий» в партии, предполагается, что член бюро ВС ЕР, глава Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин посетит Новгородский регион.

— Шохин возглавляет РСПП и аккумулирует вокруг себя предпринимательское сообщество, а значит, его визит будет выгоден врио губернатора Новгородской области, экс-главе Агентства стратегических инициатив Андрею Никитину, который не раз заявлял о намерении создать комфортные условия для бизнеса, — рассказал собеседник, близкий к руководству партии.

Сам Александр Шохин на вопрос «Известий» отвечать отказался, сославшись на нехватку времени.

Информацию о просьбе Бориса Грызлова «Известиям» подтвердил и член бюро ВС ЕР Юрий Шувалов.

— Действительно, такая просьба к членам бюро была. Думаю, что они откликнутся и посетят предвыборные регионы, — рассказал Юрий Шувалов.

Предвыборные поездки по регионам проводятся единороссами с момента старта избирательных кампаний. Председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев встречался с однопартийцами в Северной Осетии и Новгороде. Также ожидается его присутствие на партийном форуме в Краснодаре, посвященном вопросам городской среды.

Кроме председателя партии турне по предвыборным регионам провел и секретарь генсовета ЕР Серей Неверов — он посетил несколько регионов. В ходе этих встреч Сергей Неверов обсудил с партийцами вопросы предстоящего предвыборного цикла.

Эксперты считают вполне ожидаемым подключение ВС ЕР к процессам предвыборного цикла 2017 года.

— Это вполне логично, так как партия стремится мобилизовать все имеющиеся у нее ресурсы, в том числе и лидеров общественного мнения. Это позволит привлечь внимание избирателей в регионах к кандидатам от ЕР, — сказал «Известиям» глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Политолог Аббас Галлямов уверен, что любой федеральный гость может помочь кампании партийцев на местах.

— Конечно, если он приедет и расскажет, с каким вниманием партия следит за их регионом и какое значение ему отводит, — пояснил эксперт. — Людям такие вещи нравятся. Однако думать, что это как-то радикально изменит ситуацию, не стоит.

По мнению эксперта, активизация деятельности руководителя высшего совета имеет целью поиск своего места в нынешних политических реалиях.