На 150-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе 18 июля в районе 2:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Двое из пострадавших — несовершеннолетние.

Автомобиль Nissan съехал в кювет и перевернулся. Предположительно, водитель иномарки не смог справиться с управлением из-за несоблюдения безопасной скорости движения, сообщает megatyumen.ru.

В результате аварии пятилетняя девочка получила перелом бедра. Еще один несовершеннолетний пассажир 16 лет был доставлен в больницу с переломом лодыжки. 28-летняя женщина, которая также находилась в автомобиле, госпитализирована со сломанной ключицей.