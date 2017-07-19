Госдепартамент США в ежегодном докладе по анализу террористических угроз в мире сообщил, что ФСБ России обратилась к ФБР с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года.

В докладе, кроме формулировки о запросе, не указаны подробности о том, в чем именно ФСБ просит ей помочь.

«ФСБ запросила содействия у ФБР применительно к подготовке в сфере безопасности для Кубка мира ФИФА-2018», — сказано в докладе внешнеполитического ведомства США.

Госдеп также сообщает, что, несмотря на проблемы в двусторонних отношениях, спецслужбы США и РФ продолжают сотрудничать в контртеррористической сфере. В ведомстве признают, что Москва продолжает информировать США о выявленных в их адрес террористических угрозах.

Кроме этого, как сказано в докладе, спецслужбы РФ продолжают сотрудничество с американскими коллегами по делу о теракте на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года.

«ЦОС ФСБ не распространял эту информацию», — сообщили «Известиям» в Центре общественных связей ФСБ России.