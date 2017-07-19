Споры по факту строительства мини-стадиона в парке «Зеленый остров» не утихают. Камнем преткновения стала вырубка деревьев в зеленой зоне парка. Высадить новые деревья обещают по окончании планируемых работ.

18 июля проект строительства мини-стадиона спортивной общественности Омска представил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Михаил Расин. Он рассказал о том, что место выбирали тщательно, учитывая все положительные данные, среди которых близость пешеходных зон, велосипедные дорожки и неподверженность затоплению, сообщает РИА «Омск-информ».

Также в администрации пояснили, что удаляли на месте строительства только аварийные деревья. Кроме того, на территории парка уже высадили 108 саженцев взамен вырубленных. По окончании строительства недалеко от мини-стадиона планируется посадить сосны, черемуху и рябину. Стоимость проекта оценивается в 14–16 млн рублей. Денежные средства найдут во внебюджетных источниках. Спортивный комплекс будет состоять из поля для мини-футбола, беговой дорожки, площадки для баскетбола и волейбола. Также планируется возвести сектор для прыжков в длину и установить комплекс тренажеров.