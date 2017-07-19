Бывший заведующий одним из учебных заведений Ярославля получил 2 года условно за хищение 55 тыс. рублей. Соответствующий приговор вынес Дзержинский суд города, признавший ярославца виновным в хищении имущества с использованием служебного положения.

В период с декабря 2014 по февраль 2015 года мужчина забирал у кассиров буфера из столовой выручку для учета и часть денег присваивал себе. За это время он присвоил более 55 тыс. руб., пишет ИА «ЯРНОВОСТИ». Сотрудник был уволен сразу, как только вскрылся факт хищения денежных средств.

Отмечается, что 45-летний бывший заведующий полностью признал свою вину и возместил ущерб столовой в полном объеме. Судья счел наказание в виде 2 лет условного срока и 1,5 лет испытательного — достаточным.