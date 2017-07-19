Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не позволила вылететь в Йемен гуманитарному рейсу ООН, узнав, что на борту самолета находятся журналисты BBC, сообщает AFP.

По словам представителя йеменского бюро Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Ахмеда бен Лассуеда, в коалиции заявили, что не могут гарантировать безопасность журналистов на территории, контролируемой повстанцами.

Отмечается, что возможный выкуп за сотрудников СМИ при похищении является одной из форм финансирования терроризма.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.