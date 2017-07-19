На новых фотографиях со съемок спин-оффа космической саги «Звездные войны», опубликованных режиссером Роном Ховардом в соцсети, пользователи разглядели жену Чубакки.

Ховард подписал снимок «Чуи просматривает снятую сцену», на котором изображен актер в костюме Чубакки, а на экране видны два обнимающихся вуки. На основании этого кадра поклонники космической саги сделали вывод о появлении в новой части жены Чубакки, сообщает сетевое издание m24.ru.

Премьера фильма намечена на 23 мая 2018 года и будет носить название «Безымянный проект о Хане Соло». Фильм расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло, которого ранее в других частях сыграл Харрисон Форд.