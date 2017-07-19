Пропавшего в Липецкой области Артема Кузнецова нашли мертвым. Тело трехлетнего мальчика обнаружил волонтер на границе с Воронежской областью.

Как передает LipetskMedia, ребенок лежал в овраге, заросшем терновником, буквально в нескольких метрах от того места, где нашли его куртку. По словам волонтеров, он был сильно истощен и покусан насекомыми.

Напомним, Артем пропал 13 июля в 2 км от села Михайловка Липецкой области. Отец ребенка отправился на покос, а сына оставил в кузове мотороллера со своей 6-летней дочерью, однако девочка пошла собирать ягоды. Когда отец вернулся с покоса, Артема уже не было. Ранее рассматривалась версия о том, что ребенка могли украсть — накануне его пропажи в окрестностях села видели несколько машин с номерами из другого региона.