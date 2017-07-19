Общероссийский народный фронт (ОНФ) заявил о недостаточном желании правительства РФ принимать закон о любительском рыболовстве, так как кабмин попросил перенести на осень рассмотрение этого документа.

В ОНФ отметили, что рассмотрение закона во втором чтении было запланировано на 19 июля, но правительство затормозило документ. В Народном фронте напомнили, что принятие этого закона ждут миллионы россиян, к тому же документ отвечает сразу двум поручениям президента.

ОНФ напомнил, что в проекте закона предусмотрено, что любительская рыбалка станет свободной и бесплатной, а платные рыбопромысловые участки с 1 января 2018 года будут ликвидированы. Это положение не касается водоемов в районе Севера, Сибири и Дальнего Востока, где водятся особо ценные породы рыб.

Документ, как напомнили в ОНФ, был принят в первом чтении еще в конце 2012 года. Перед этим президент России Владимир Путин встретился с рыбаками-любителями и дал им понять, что рыбалка в РФ должна преимущественно быть бесплатной.

Правительство сформировало законопроект о бесплатной рыбалке, однако он был раскритикован рыбаками как не отвечающий их интересам. ОНФ приостановил принятие документа в таком виде, а затем законопроект начал проходить процедуру подготовки поправок, которая затянулась на несколько лет.

«В результате на прошлой неделе законопроект был полностью одобрен нашим комитетом, прошел все согласительные процедуры... Мы считаем, что на сегодняшний день законопроект полностью готов к принятию во втором чтении и полностью отвечает тем поручениям, которые давал президент РФ», — сказал член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он заявил также, что в ОНФ ждут от правительства объяснения причин, из-за которых кабмин выступает за приостановку рассмотрения проекта закона «О любительском рыболовстве».