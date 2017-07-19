Участковый уполномоченный Красноярского района Самарской области выявил на своем административном участке два факта фиктивной регистрации иностранных граждан.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выяснили, что две жительницы села Белозерск Самарской области 1962 и 1966 годов рождения фиктивно поставили на учет мигрантов. Как сообщает НИА «Самара», одна из женщин в мае 2017 года зарегистрировала 5 иностранных граждан, а другая — 15 в период с февраля 2016 по май 2017 года.

Жительницы села нигде не работают. К уголовной ответственности никто из них ранее не привлекался. Сейчас в отношении женщин возбуждены уголовные дела.