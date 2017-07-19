Сеть баз для спортивной рыбалки появится на Ямале. Они разместятся на берегах водоемов в Шурышкарском и Приуральском районах. Предполагается, что их услугами смогут воспользоваться туристы с достатком выше среднего.

Как рассказал ИА «Ура.Ру» глава регионального инновационного фонда «Ямал» Михаил Быков, всего в регионе будет пять таких баз. Строительство уже близится к завершению.

«Рыбалка — это вам не в Турцию съездить. Это дорогое удовольствие. Это не дешевый туризм. Базы все разные, рассчитаны на разные категории туристов», — цитирует Быкова агентство.

Как говорится на официальном сайте фонда, стоимость рыболовного тура, рассчитанного на неделю, составит от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. В эту сумму входит трансфер из Салехарда до базы, проживание, трехразовое питание, прокат лодок, услуги гида и развлечения в виде караоке и игры на бильярде.

Агентство отмечает, что строятся базы за счет заработанных фондом средств, а также на пожертвования и поступления от инвесторов.