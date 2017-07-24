Стратегия США в афганском вопросе полностью провалилась, заявил "Известиям" спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, это подтверждают и цифры, приведенные в новом докладе ООН . Главный вывод, который следует из документа, вызывает у многих тревогу. Бои и теракты переместились из сельской местности в крупные города, включая столицу - Кабул, а количество жертв и пострадавших только за первую половину 2017-го серьезно превышает показатели по итогам всего минувшего года.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в беседе с «Известиями», что нынешнее положение в Афганистане должны исправлять его "творцы": США и правительство в Кабуле. Москва со своей стороны делает все возможное для того, чтобы сохранить стабильность в Центральной Азии и не дать экстремистам выйти к российским границам.

- Американская кампания в Афганистане провалилась. Просто провалилась. Яркий и показательный пример - цифры доклада ООН. Ситуация деградирует и будет деградировать из-за того, что США не хотят коренным образом изменить свои подходы и стратегию. Видимо, для того, чтобы в Вашингтоне опомнились и поняли, что их стратегия не работает, должно произойти что-то откровенно ужасное. Американцы анонсировали разработку новой стратегии (по Афганистану - "Известия"), однако она до сих пор не представлена. Думаю, что в итоге мы получим гору, родившую мышь: ту же самую провальную политику, но в новой обертке, - сказал Замир Кабулов.

По словам дипломата, для того, чтобы избежать серьезной дестабилизации в регионе, Москва активно сотрудничает с афганским правительством, оказывает ему военно-техническую, гуманитарную помощь, готовит военные и полицейские кадры.

- Ситуация может обрушиться. Нам нужно думать о себе. Нынешнее состояние может привести к большому кризису, что, разумеется, не нужно России. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма , он, по сути, частично уже таковым является. В Москве это понимают, пристально следят за ситуацией и готовы к возможной дестабилизации региона, - подчеркнул Замир Кабулов.

Вывод спецпредставителя президента о провале американской политики на афганском направлении подтверждается данными, приведенными ООН. Ранее Миссия ООН по содействию Афганистану выпустила доклад, анализирующий ситуацию в стране. В документе отмечается, что только с начала 2017 года уже были убиты и ранены в общей сложности 5243 человека . При этом почти столько же (5267) погибли или пострадали за весь 2016 год. С января по июль этого года жертвами террористов стало примерно столько же граждан, сколько за весь 2009-й и 2010 годы вместе взятые.

Наиболее опасный фактор, как подчеркивается в докладе - дестабилизация ситуации в крупных городах. Максимальное количество жертв было зарегистрировано в Кабуле, чего ранее никогда не наблюдалось . В предыдущие годы обстановка в городах была более стабильной, а активность боевиков фиксировалась преимущественно в сельской местности. Теперь движение «Талибан» (деятельность организации запрещена в России) и другие радикалы настолько укрепились, что способны осуществлять вылазки даже в столице.

Напомним, один из самых крупных терактов в истории Афганистана произошел именно в 2017 году. 31 мая в элитном районе Вазир Акбар Хан в Кабуле, где расположены иностранные дипмиссии и международные организации, были убиты около 100 человек, а 500 получили ранения.

Экс-советник спецпредставителя Государственного департамента по Афганистану и Пакистану, научный сотрудник Нью-Йоркского университета Барнетт Рубин сказал «Известиям», что меры, которые предпринимают все стороны афганского конфликта, недостаточны, чтобы прекратить насилие.

- Все конфликтующие стороны, как правило, пытаются избегать жертв среди мирного населения, в том числе «Талибан», который только что выпустил заявление на этот счет. Однако этого явно недостаточно, чтобы остановить боевые действия в стране, - отметил эксперт.

Исследование ООН также зафиксировало увеличение количества убитых за счет применения самодельных взрывных устройств (СВУ). Д вижение «Талибан» и ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) начали активно использовать террористов-смертников . Кроме того, резко возросло количество пострадавших детей . При этом все чаще становится известно о случаях вербовки «Талибаном» несовершеннолетних для осуществления терактов .