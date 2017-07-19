Новый городской парк разобьют в Москве на месте бывшего аэродрома имени Фрунзе в районе Ходынского поля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями района.

По словам мэра, территория нового района должна быть застроена по всем городским стандартам, чтобы стать комфортной. Собянин рассказал, что у жителей района появятся два огромных парка: «с одной стороны 25 га и с другой — «Березовая роща», еще примерно такая же территория», — цитирует мэра телерадиокомпания «Мир».

Собянин напомнил, что застройка территории на Ходынском поле согласовывалась с москвичами, и предложил жителям вносить свои предложения по улучшению зеленой зоны, совместно дорабатывать парк.

Пожелание создать аллею спортивной славы рядом со станцией метро «ЦСКА» также учтут, добавил Собянин. «Спортивные фигуры, посвященные различным видам спорта, тем, которыми славится клуб ЦСКА, будут отлиты и установлены на станции», — пообещал мэр.

Парк площадью почти 25 га займет южную часть Ходынского поля между бывшей взлетно-посадочной полосой и Ходынским бульваром. Условно его можно разделить на четыре зоны. В парке предусмотрены детские площадки, пешеходная аллея, кафе и спортивные зоны, а также сухой фонтан. Освещать парк будут 327 уличных фонарей.

В новом парке появится много зеленых насаждений: высадят 30 тыс. кустарников, 1 тыс. 36 крупномерных деревьев разобьют 9,5 тыс. кв. м цветников. Площадь газонов составит 95,2 тыс. кв. м.