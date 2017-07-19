Председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России уже осенью.

Также парламентарий сообщила о нескольких обращениях из регионов, которые информируют о своей готовности вступить в программу реновации.

«У нас уже есть регионы, которые закончили переселение из ветхого жилого фонда. И мы должны дать им право провести реновацию», — цитирует депутата агентство «РИА Новости».

Напомним, на прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации. В программу сноса войдут ветхие пятиэтажки, построенные по типовым проектам 1957–1968 годов. В список могут включить также «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения».