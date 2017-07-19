Реальные располагаемые доходы населения РФ в июне 2017 года остановили спад в годовом выражении, показав нулевую динамику.

В первом полугодии спад составил 1,4%, говорится в докладе Росстата. По сравнению с маем реальные доходы в июне выросли на 10,3%.

Согласно оценке ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 41,64 тыс. рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Реальные доходы россиян падали на протяжении трех лет подряд, за исключением января 2017 года, когда фиксировался их всплеск на фоне разовой выплаты пенсионерам, напоминает anrt.info.