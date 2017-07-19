Заменить понятие «брак» на «семейный союз» предложил Семейный совет Ульяновской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов.

По его словам, словосочетание «семейный союз» лучше отражает сущность создания института семьи, где превалируют любовь и верность, сообщает «Ридус».

Инициатива была объявлена на региональном заседании по демографической политике. В настоящее время неясно, когда и в каких документах произойдет замена понятия «брак» на «семейный союз».