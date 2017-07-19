Бывшего следователя полиции из Удмуртии подозревают в хищении с использованием служебного положения более 79 тыс. рублей у подозреваемых в уголовных делах.

Следствием установлено, что женщина похитила денежные средства, используя как предлог возмещение имущественного ущерба по уголовному делу, которое находилось в ее ведомстве. Как сообщает ИА «Сусанин», бывшая сотрудница полиции с июля по декабрь 2016 года сняла с банковской карты обвиняемого 26 тыс. рублей, а затем она получила 50 тыс. рублей от его матери. Еще 3 тыс. рублей, которые проходили в качестве вещественных доказательств, она изъяла у другого обвиняемого.

Деньги бывший следователь потратила на оплату кредитов. В результате ее действий при вынесении приговора в отношении подсудимых по этим делам суд не учитывал добровольное возмещение имущественного ущерба. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Можгинский районный суд.