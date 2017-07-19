Известный владивостокский парусник «Паллада» ждет плановый ремонт. Начальная цена контракта на ремонт — 39,9 млн рублей. Как говорится на сайте госзакупок, это будет комплексный ремонт с заменой некоторых частей и агрегатов.

По условиям конкурса подрядчик должен закончить работы до 30 октября и поставить «Палладу» в док. Предстоит покрасить судно, очистить днище от наростов, промыть и очистить внутренние коммуникации и емкости, отремонтировать клапаны и кингстоны. Заменить насосы и изоляцию, заварить мелкие повреждения, сделать капитальный ремонт двигателей, проверить аварийно-спасательное имущество.

Срок гарантии на работы должен быть не менее 12 мес.

По словам замректора Дальрыбвтуза по безопасности мореплавания Анатолия Шевелева, промежуточный ремонт проводится каждые пять лет. Затем судно должно пройти обязательное освидетельствование на класс, сообщает ИА PrimaMedia.