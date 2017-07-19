К 2025 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начнет поставки Минобороны РФ среднего транспортного самолета Ил-214, он создается на замену парка Ан-12, заявил президент ОАК Юрий Слюсарь на авиасалоне МАКС-2017 в Жуковском.

По его словам, задача ОАК в настоящий момент состоит в том, чтобы предоставить заказчику машину, до этого выпустив документацию и изготовив опытные образцы, а также осуществив испытания новой машины.

«В первую очередь эта машина создается для Министерства обороны для замены парка Ан-12. Если не ошибаюсь, там порядка 60 самолетов находятся в эксплуатации, и на горизонте 2024–2025 годов начнется массовый отход этих машин», — сказал Слюсарь.