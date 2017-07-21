США в ходе консультаций с Россией по Сирии пытались максимально обезопасить Израиль, сообщил «Известиям» высокопоставленный источник в российском МИДе. В частности, Вашингтон старался не допустить создания сирийскими войсками и союзными им силами плацдарма для удара в сторону Голанских высот. А кроме того — прервать поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан через территорию Ирака. Полностью достичь своих целей США пока не смогли, но подвижки есть. Как рассказал собеседник «Известий» в военно-дипломатических кругах РФ, в ходе проходивших в Иордании консультаций между военными России, США и самого королевства была достигнута договоренность об отводе всех несирийских подразделений на 30 км от сирийско-иорданской границы.

По словам высокопоставленного дипломатического источника «Известий», вопрос безопасности Израиля был поставлен Вашингтоном в ходе консультаций с Россией по созданию зоны снижения напряженности на юге Сирии.

— Главная задача в ходе переговоров состояла в том, чтобы не допустить создания плацдарма для шиитского блицкрига в сторону Голанских высот. Кроме того, Вашингтон заинтересован в прекращении поставок оружия по маршруту Тегеран–Багдад–Дамаск–Бейрут , — также отметил источник в МИДе.

Судя по всему, последнюю задачу американцам выполнить не удалось . Сирийско-иракская граница частично контролируется армиями обеих стран, и этого достаточно для переброски вооружений и боеприпасов. Вряд ли на этот процесс как-то могла повлиять Москва.

В то же время российский военно-дипломатический источник рассказал «Известиям», что в ходе проходивших в Иордании между военными России, США и самого королевства консультаций по созданию зоны снижения напряженности была достигнута договоренность об отводе всех несирийских подразделений на 30 км от сирийско-иорданской границы. Речь идет об иракских ополченцах, ливанском движении «Хезболла», иранских военнослужащих и добровольцах из некоторых других стран.

— Израиль неоднократно наносил удары по южным районам Сирии, а конкретно по позициям «Хезболла» , — напомнил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — Если там в рамках создания зоны деэскалации объявят и будут поддерживать режим прекращения огня, то такие удары можно квалифицировать как нарушение соглашения. Естественно, в Израиле такой сценарий воспринимают как угрозу безопасности.

Как отметил эксперт, в Тель-Авиве полагают, что в Сирии может усилиться иранское военное присутствие. США и их союзники пытаются этому воспрепятствовать.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон сделали всё возможное, чтобы при создании зоны снижения напряженности были учтены интересы безопасности Израиля.

Это заявление последовало после публикации в израильской газете «Гаарец», которая со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве страны утверждала, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступает категорически против договоренностей о перемирии на юге Сирии, достигнутых в ходе встречи президентов России и США на саммите G20 в июле.