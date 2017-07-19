Президент России Владимир Путин отметил рост дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах в 2017 году. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства в среду.

Президент также напомнил об отмене в 2011 году лицензирования некоторых видов автомобильных перевозок, включая автобусные. Путин также отметил, что с того времени происходит рост числа ДТП с участием автобусов, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на «РИА Новости». Глава Минтранса Максим Соколов, в свою очередь, сообщил, что ведомство уже подготовило и внесло в правительство законопроект о возвращении лицензирования пассажирских перевозок числом более восьми человек.