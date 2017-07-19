В Иркутске объявлен аукцион на строительство первого дома, квартиры в котором будут продаваться по жилищным сертификатам. Сами торги запланированы на 14 августа. Сумма контракта — 193 млн рублей. Окончание строительства — 30 декабря 2018 года.

По проекту дом будет состоять из 18 этажей. Из них один будет цокольный и еще один технический, уточняет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что финансирование строительства дома будет обеспечиваться через облигационный заем. Это новая для России практика.

Идея заключается в том, чтобы дать населению постепенно накапливать средства на покупку квартиры, покупая ценные бумаги. Каждая облигация дает право на получение определенной площади жилья.

Затем эти облигации обмениваются на соответствующие площади. Владелец облигаций имеет право в любой момент их продать.