В подмосковной Коломне состоялось уникальное событие — «Русская опера у стен монастыря». В знаковом месте для города — на Соборной площади Кремля — столичный театр «Геликон-опера» представил оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Проект стартовал год назад с постановки «Царской невесты» Николая Римского-Корсакова — на той же исторической площадке. Восторженная реакция публики убедила театр продолжить начинание.

— Каждый спектакль под открытым небом уникален, повторить его при всем желании невозможно, — рассказал худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. — Здесь постоянно что-то происходит: меняется освещение и цвет неба, летают птицы. Когда эти «спецэффекты» ложатся на музыку, то результат получается потрясающий. К тому же, история этого места тесно связана с событиями, показанными в опере. Одна из башен Кремля называется Маринкиной, так как в нее была заточена Марина Мнишек, жена Лжедмитрия I.

Как известно, «Борис Годунов» существует во множестве редакций, самые известные из которых — две авторских (с польским актом и без) и две более поздние, подготовленные Римским-Корсаковым и Дмитрием Шостаковичем. В Коломне опера прозвучала в версии Шостаковича, созданной по заказу Большого театра в 1940 году.

— В редакции Римского-Корсакова в сцене коронации Бориса Годунова оркестровка бархатная, красивая, — внес ясность Дмитрий Бертман. — А у Шостаковича кроме колоколов и струнных используются тромбоны, которые как бы воют, создавая трагический образ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

К звучанию симфонического оркестра театра добавилась еще одна краска: звук колокола из Успенской шатровой звонницы (партия колоколов есть в партитуре оперы).

Перед началом спектакля у артистов и организаторов были опасения: не пойдет ли дождь, не начнется ли сильный ветер? И не отпугнет ли переменчивая погода публику? Но в итоге на Соборной площади был аншлаг — две тысячи зрителей заполнили все посадочные места. И, как по заказу, стих ветер, а тучи, надвигавшиеся на Коломну, вдруг свернули в другую сторону.

В спектакле была занята практически вся труппа театра «Геликон-опера» — артисты хора, оркестр и, конечно, солисты. Прежде всего прекрасная команда басов: Александр Киселев (Борис Годунов), Станислав Швец (Пимен) и Алексей Дедов (Варлаам).

А вот главные теноровые партии — самозванца Гришки Отрепьева и Юродивого — были доверены одному исполнителю — Дмитрию Пономареву. По словам режиссера, тем самым он хотел показать двуличие Отрепьева. Гришка в трактовке Дмитрия Бертмана перевоплощается в Юродивого, чтобы ближе подобраться к царю Борису.

Это, пожалуй, единственный спорный момент постановки, в остальном же спектакль решен в классическом духе и исполнен в аутентичных костюмах.

Зритель принял такое прочтение классики овацией. И хотя опера завершилась, когда уже стемнело, люди не хотели расходиться. По мнению Дмитрия Бертмана, оперный open-air может быть очень перспективным начинанием для Коломны. Соборная площадь Коломенского Кремля — отличная площадка для проведения летних оперных фестивалей и постановки спектаклей на исторические сюжеты.