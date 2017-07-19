Общество защиты животных Humane Society International (HSI) сообщило о спасении 149 собак, которых выращивали для употребления в пищу.

В организации рассказали, что южнокорейский предприниматель из уезда Йесан принял решение сменить род деятельности и отпустить животных. Он обратился к зоозащитникам с просьбой пристроить собак.

Большинство четвероногих отправили в приюты в США. Несколько щенков остались в Южной Корее, передает «Лента.ру».

Отмечается, что их выращивали к ежегодным дням Покналь, в которые принято употреблять суп посинтхан. По оценкам HSI, именно в этот период в Южной Корее употребляется в пищу до 80% собачьего мяса.