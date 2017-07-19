На улице Краснооктябрьской в Стародубе Брянской области исторический дом промышленника Сапожкова стал собственностью города и превратится в музей и галерею.

Раньше здание принадлежало Стародубскому району. После передачи дома администрация города намерена устроить в нем ремонт. В первую очередь восстановлению подлежит кровля. Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», планируется устроить здесь выставочный зал для художников, фотографов и ремесленников города и области.

Дом был построен в конце XIX века. Сейчас он является памятником архитектуры, объектом социально-культурного наследия, а также внесен в реестр исторических зданий Брянской области. Константин Сапожков не только был промышленником, которому принадлежали текстильные фабрики в Клинцах, но и занимался благотворительностью. На его деньги были построены и содержались несколько домов престарелых.