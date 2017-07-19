На территории обитания тюленей, на берегу Финского залива, петербургские зоозащитники обнаружили строящийся завод и причал для танкеров. Они считают, что эти объекты рядом с поселением Большой Бор угрожают популяции вида.

По их мнению, по окончании строительства вода будет переполнена вредными веществами, а территория больше не будет пригодна для жизни тюленей. Сейчас в районе компрессорной станции «Портовая» специалисты и местные жители периодически замечают редких ластоногих, передает ИА «Невские Новости». Водное пространство, пригодное для жизни нерпы, на территории Петербурга и Ленобласти постоянно сокращается.

Напомним, в июне сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили на волю в Финский залив двух балтийских серых тюленят — Бору и Красногора. В центре они находились с апреля. Бору нашла жительница города Сосновый Бор. Детеныш был сильно истощен. Красногора спасли сотрудники МЧС от гибели в рыболовных сетях.